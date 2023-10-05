«Коммерсант»: российских военных будет кормить компания RBE Group. Предыдущие 10 лет такие контракты получал «Конкорд» Евгения Пригожина
Обеспечением питания сотрудников Минобороны РФ вместо «Конкорда» Евгения Пригожина займется RBE Group Андрея Шокина, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к компании.
Собеседник издания не сообщил никаких подробностей новых контрактов с Минобороны, однако RBE Group, пишет газета, уже начала нанимать новых сотрудников и арендовала 4,5 тысячи квадратных метров в бизнес-центре «Имперский дом» в Якиманском переулке в центре Москвы.
RBE Group ранее уже занималась обеспечением питания российских военных, но с 2013 года соответствующие контракты Минобороны РФ заключало с группой компаний «Конкорд» Евгения Пригожина. По данным «Коммерсанта», сейчас RBE занимается питанием более чем 100 крупных компаний, в числе которых «Трансмашхолдинг», УГМК, «Мостотрест».
В конце июня основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин начал вооруженный мятеж, завершившийся на следующий день. После этого Пригожин «ушел» в Беларусь, а российские власти продолжили заключать различные контракты со структурами Пригожина. Так, в начале августа «Агентство» писало, что фирмы Пригожина заключили госконтрактов не менее чем на два миллиарда рублей.
23 августа, спустя два месяца после мятежа, частный бизнес-джет Пригожина разбился в Тверской области. В результате крушения погибли десять человек, в том числе Евгений Пригожин и командир ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин (Вагнер).