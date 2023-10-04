Журналисты «Новых известий» утверждают, что встретили Сергея Суровикина у храма в Подмосковье. На вопрос о новом месте работы генерал якобы ответил: «Служу Отечеству»

«Новые Известия» опубликовали фотографию, как утверждается, бывшего командующего российской группировкой войск в Украине Сергея Суровикина вместе с женой возле одного из храмов в Подмосковье.

Когда и где был сделан снимок, издание не уточняет. «Новые известия» пишут, что журналисты пытались выяснить у Суровикина, где он сейчас служит, однако генерал отказался от комментариев.

«Служу Отечеству. Больше никаких комментариев», — цитируют издание слова военного.

По данным «Агентства», фотография Суровикина была сделана возле храма великомученика Димитрия Солунского в селе Дмитровское в Красногорском городском округе.

До начала полномасштабной войны в Украине Сергей Суровикин занимал пост главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ. В октябре 2022 года он стал главой Объединенной группировки российских войск в Украине и возглавлял ее до января 2023 года.

После мятежа Евгения Пригожина появилась информация о задержании Суровикина. По версии американских спецслужб, генерал заранее знал, что основатель ЧВК Вагнера готовит мятеж. Официально информация о задержании не подтверждалась.

4 сентября журналистка Ксения Собчак опубликовала фотографию Суровикина, написав: «Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве». Информацию об освобождении Суровикина подтвердили также источники The New York Times. Собеседник издания, близкий к Минобороны РФ, утверждал, что генерала освободили через несколько дней после крушения самолета Евгения Пригожина.

В конце августа стало известно, что Суровикина сняли с поста главнокомандующего ВКС РФ «в связи с переходом на другую работу». Позднее член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что генералу нашли «неплохую» должность «по СНГ». В середине сентября «Коммерсант» сообщил, что Суровикин приехал в Алжир вместе с делегацией министерства обороны России.

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