Владельцы пылесосов и видеокамер Xiaomi пожаловались на массовый сбой в России

Владельцы устройств Xiaomi из разных городов России пожаловались на сбой в их работе, следует из данных сайта Downradar.ru. Больше всего жалоб поступило от жителей Москвы и Петербурга. Также о проблемах сообщают пользователи из Беларуси.

Пользователи пожаловались, что около 20:00 4 октября сервера Xiaomi дали сбой, из-за чего перестали работать роботы-пылесосы, камеры видеонаблюдения, системы «умный дом», дверные звонки, чайники и другие устройства китайского производителя. По словам пользователей, перезагрузка и переустановка приложений Xiaomi не помогает.

В российском представительстве Xiaomi подтвердили информацию о сбое и пообещали быстро решить проблему, пишет телеграм-канал Mash.