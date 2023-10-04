Владельцы пылесосов и видеокамер Xiaomi пожаловались на массовый сбой в России
Источник: Downradar.ru
Владельцы устройств Xiaomi из разных городов России пожаловались на сбой в их работе, следует из данных сайта Downradar.ru. Больше всего жалоб поступило от жителей Москвы и Петербурга. Также о проблемах сообщают пользователи из Беларуси.
Пользователи пожаловались, что около 20:00 4 октября сервера Xiaomi дали сбой, из-за чего перестали работать роботы-пылесосы, камеры видеонаблюдения, системы «умный дом», дверные звонки, чайники и другие устройства китайского производителя. По словам пользователей, перезагрузка и переустановка приложений Xiaomi не помогает.
В российском представительстве Xiaomi подтвердили информацию о сбое и пообещали быстро решить проблему, пишет телеграм-канал Mash.