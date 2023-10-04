В Новосибирске из-за санкций ЕС перестали работать паркоматы

В Новосибирске отключены комплексы оплаты парковки на главной улице города — Красном проспекте, пишет «Сибирский экспресс». Там установлены паркоматы Parkeon Strada Pal французской компании Flowbird.

Из-за санкций, введенных Евросоюзом в отношении России, Flowbird приостановила обслуживание и работу лицензионного ПО на территории Российской Федерации, сообщили изданию НГС в мэрии Новосибирска.

Как уточняет «Коммерсант-Сибирь», отключены паркоматы, расположенные по 12 адресам. Оплачивать парковку в этих местах теперь можно только через мобильное приложение, на сайте или через СМС.

1 октября были отключены паркоматы в центре Владивостока, которые также обслуживала Flowbird — компания со штаб-квартирой в Париже, специализирующаяся на системах оплаты парковок, а также проезда в городском транспорте.

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину США, Евросоюз и присоединившиеся к ним страны приняли несколько пакетов санкций, последовательно ужесточая ограничительные меры. Санкции, в числе прочего, затрагивают поставки в РФ определенного оборудования и его обслуживания. Несмотря на ограничительные меры в Россию через третьи страны завозят многие запрещенные санкциями товары.

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