Генеральный секретарь Шведской королевской академии наук Ханс Эллегрен заявил, что на определение лауреатов Нобелевской премии не влияет их национальность. Так он ответил на вопрос, уместно ли присуждать награду ученому из России Алексею Екимову.

На пресс-конференции, посвященной объявлению лауреатов премии по химии, Эллегрену задали вопрос, чем руководствовалась академия наук, присуждая награду в том числе российскому ученому, учитывая что в Украине продолжается война, и соответственно приглашая Екимова на церемонию вручения и традиционный банкет.

Эллегрен заявил, что академия наук не занимается приглашением лауреатов на церемонию вручения премии и банкет, это прерогатива Фонда Нобеля.

«Когда дело доходит до отбора лауреатов Нобелевской премии, мы просто следуем процедуре определения наиболее важных открытий. После этого мы определяем наиболее важных участников, внесших вклад в эти открытия. Не обращая внимания на национальность или какие-либо другие факторы. Это означает, что национальность здесь не имеет значения. К тому же это точно соответствует завещанию Альфреда Нобеля, который сказал, что премию должен получить самый достойный человек, независимо от национальности», — сказал секретарь академии наук.

После этого журналистка уточнила, считают ли в академии наук, что Екимов должен быть приглашен на банкет. На это Эллегрен заявил: «У нас нет никакого мнения [по этому поводу]. Мы работаем над присуждением премий за наиболее важные исследования, а Фонд Нобеля несет ответственность за церемонию».

4 октября в Стокгольме объявили имена лауреатов Нобелевской премии по химии. Ими стали ученые из США Мунги Бавенди и Луиc Брюс, а также советский, российский и американский ученый Алексей Екимов. Премию присудили «за разработку метода создания квантовых точек». Как обратила внимание «Русская служба Би-би-си», в 2006 году Брюс и Екимов уже получали за это открытие престижную премию Вуда.

Алексей Екимов занимается исследованиями в области физики твердого тела и оптики. Он известен как первооткрыватель полупроводниковых нанокристаллов, известных как квантовые точки. С 1999 года Екимов живет и работает в США в компании Nanocrystals Technology Inc.