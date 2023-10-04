Художницу Юлию Цветкову объявили в федеральный розыск

Художница Юлия Цветкова сообщила, что ее заочно арестовали на полгода и объявили в федеральный розыск по уголовному делу о «распространении порнографии». Об этом художница написала в своем телеграм-канале. В базе розыска МВД карточки Цветковой пока нет.

Дело в отношении Цветковой возбудили в 2019 году из-за публикации рисунков вульвы в паблике «Монологи вагины» во «ВКонтакте». Прокуратура требовала для художницы три года колонии, но летом 2022 года суд вынес оправдательный приговор. Вскоре Цветкова уехала из России. Весной 2023 года кассационный суд во Владивостоке отменил оправдательный приговор.

Телеграм-канал Kosa.Media обратил внимание, что, согласно карточке дела на сайте Центрального районного суда Комсомольска-на-Амуре, в начале сентября производство по делу Цветковой было приостановлено, в связи с тем, что «обвиняемый скрылся и место его пребывания неизвестно».

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