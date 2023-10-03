В Венеции автобус с туристами упал с эстакады и загорелся. Погибли более 20 человек

По меньшей мере 21 человек погиб и еще 40 пострадали в результате аварии пассажирского автобуса в Венеции, сообщает агентство Ansa.

ДТП произошло вечером 3 октября в Местре, материковом квартале Венеции. Автобус ехал по эстакаде, пробил ограждение и упал с высоты десяти метров рядом с железнодорожными путями, задев линию электропередачи.

По данным Ansa, автобус работал на метане, поэтому после удара мгновенно загорелся.

Автобус перевозил туристов из Венеции на отдых в кемпинг в Маргере.

Из-за аварии было приостановлено железнодорожное сообщение между Местре и Венецией.

Мэр города Луиджи Бруньяро назвал произошедшее огромной трагедией и объявил городской траур. Свои соболезнования выразили президент и премьер-министр Италии Серджо Маттарелла и Джорджа Мелони.