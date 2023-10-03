Financial Times: Индия потребовала отозвать из страны 40 канадских дипломатов. Джастин Трюдо обвинял индийские власти в политическом убийстве на территории Канады

Власти Индии потребовали, чтобы Канада отозвала около 40 своих дипломатов из страны к 10 октября, сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников газеты, в Нью-Дели пригрозили лишить дипломатического иммунитета тех, кто останется после указанной даты. МИД Канады и правительство Индии отказались от комментариев.

Как сообщает Financial Times, ранее Нью-Дели заявлял, что хочет достичь паритета в численности дипломатических миссий. По информации издания, у Канады в Нью-Дели на несколько десятков больше дипломатов, чем у Индии в Оттаве, из-за большого консульского отдела, необходимого для работы с родственниками примерно 1,3 миллиона граждан Канады индийского происхождения.

Один из источников Financial Times уточнил, что у Канады в Индии 62 дипломата, а Нью-Дели настаивает на сокращении численности дипмиссии до 41 человека.

В середине сентября канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что к убийству лидера сепаратистского движения Хардипа Сингха Ниджара в провинции Британская Колумбия могут быть причастны власти Индии.

В МИД Индии назвали предположения о причастности к убийству Ниджара «абсурдными», потребовав от канадских властей принять меры против всех «антииндийских элементов», действующих на их территории.

После этого в отношениях Оттавы и Нью-Дели разразился кризис. Канада объявила о высылке высокопоставленного сотрудника индийской разведки. Власти Индии приостановили выдачу виз в Канаде и призвали граждан быть осторожными при поездках в эту страну.