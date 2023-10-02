Прокуратура решила проверить газету «Вечерние ведомости» на экстремизм. Поводом стали штрафы за «дискредитацию» армии, назначенные изданию ранее

Прокуратура Свердловской области решила провести проверку в отношении газеты «Вечерние ведомости» на предмет соблюдения законодательства об экстремизме, сообщает редакция издания.

По данным газеты, поводом для проведения проверки стали штрафы по статье о «дискредитации» российской армии, назначенные изданию ранее. «Причем решение по одному из них еще даже не вступило в законную силу», — уточняют «Вечерние ведомости».

«Какая связь между »дискредитацией« (отметим, что штрафы были назначены за публикации, которые были до появления соответствующих статей в российском законодательстве — не говоря о том, что они вообще не были размещены на сайте издания) и экстремизмом, в решении не указывается», — отметили в редакции.

Помимо этого, прокуратура вызвала директора издания Гузель Аиткулову «для дачи объяснений» именно в тот день и в то время, когда у «Вечерних ведомостей» будет очередной суд по одному из дел о «дискредитации» армии.

С начала полномасштабной войны в Украине «Вечерние ведомости» неоднократно штрафовали по статье о «дискредитации» армии. Так, в июне 2022 года газета была оштрафована на 150 тысяч рублей из-за сообщения о задержании уличного художника Леонида Черного, автора антивоенных стикеров, которыми издание проиллюстрировало свою новость.

Вскоре после этого издание оштрафовали на 200 тысяч рублей. Поводом для дела стали 54 публикации в телеграм-канале издания, пишет «Медиазона». В сентябре 2023 года газету оштрафовали на 245 тысяч рублей из-за того, что публикации, ставшие поводом для предыдущих штрафов, не были удалены.

Кроме того, в начале сентября Кировский районный суд зарегистрировал дела по статье о «дискредитации» армии против главного редактора «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова и директора издания Гузели Аиткуловой. Заседания по обоим делам назначены на 5 октября.