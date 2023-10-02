На сопредседателя «Справедливой России» пожаловались в прокуратуру из-за поста в поддержку Адама Кадырова. Он ответил, что его сайт взломали

Депутат Госдумы, сопредседатель партии «Справедливая Россия» Геннадий Семигин заявил, что против него и возглавляемого им движения «Патриоты России» совершена «информационная диверсия» — в ночь на 2 октября их сайт был взломан.

Ранее в сети появились скриншоты с материалом «Патриотов России» в поддержку 15-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова, который избил в СИЗО подозреваемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Публикация датируется 29 сентября, сейчас она удалена, но ее первая копия в веб-архиве доступна за ту же дату.

В материале избиение заключенного называлось «особыми мерами воздействия», а сам Журавель (в материале его фамилия написана с ошибкой) — «предателем, который за 3 копейки продал Родину».

В завершении заметки говорилось: «Если бы каждый русский солдат отстаивал свои идеалы так же бескомпромиссно, как сын Рамзана Ахматовича, то возможно батальону Ахмат не пришлось бы пинками загонять солдат ВС РФ на поле боя».

На последний абзац обратили внимание авторы прокремлевских Z-каналов, обвинив депутата в «дискредитации» российской армии. Автор телеграм-канала Zergulio Сергей Колясников написал, что обратился в Генпрокуратуру, Следственный комитет и администрацию президента РФ с требованием провести проверку по факту публикации Семигина.

Семигин заявил, что сообщение, размещенное на сайте «Патриотов России» фейковое и является «наглой попыткой дискредитировать как мои лично взгляды, так и в целом идеологию патриотического движения». Депутат добавил, что уже обратился в правоохранительные органы с просьбой разобраться, кто стоит за этой провокацией.

За коллегу по партии вступился также председатель «Справедливой России» Сергей Миронов, назвав произошедшее «наглой и топорной провокацией». «Взломали сайт и вбросили „заявление“, в котором приплели еще и бойцов „Ахмата“ в расчете рассорить патриотов на почве „заградотрядов“. Работают по методикам даже не Госдепа, а геббельсовской пропаганды: чем невероятнее ложь, тем охотнее в нее поверят», — написал он в своем телеграм-канале.

Никиту Журавеля задержали в мае 2023 года по делу об оскорблении чувств верующих. Следствие считает, что он по заданию украинских спецслужб сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде, после чего передал видеозапись своих действий сотруднику СБУ.

Журавеля арестовали 22 мая, а через пять дней его доставили в СИЗО в Грозном. Пресс-служба СК сообщала, что передать дело Журавеля в Чечню поручил лично глава ведомства Александр Бастрыкин.

В середине августа Журавель сообщил, что в СИЗО его избил Адам Кадыров. Во второй половине сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает Журавеля. В комментарии к ролику глава Чечни сказал, что гордится поступком Адама.

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