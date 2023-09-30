Мэра города Печоры, собиравшегося уехать на войну, задержал ОМОН незадолго до отъезда

Мэр города Печора в Коми Валерия Серова, собиравшегося уехать на войну в Украину, задержали незадолго до отъезда, сообщает депутат Госдумы от КПРФ Олег Михайлов. Официально о задержании мэра Печоры пока не сообщалось.

По словам Михайлова, Серова задержали в его квартире рано утром сотрудники ОМОНа. «Кстати, сегодня во второй половине дня он должен был отправиться в зону СВО, но силовики оказались быстрее», — добавил депутат.

По данным Михайлова, Серова подозревают в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере. Сейчас его доставляют в Сыктывкар для дачи показаний.

Телеграм-канал Shot уточняет, что дело Серова может быть связно с муниципальными закупками. Канал пишет, что обыски в администрации Печоры прошли весной 2023 года.

О планах отправиться на войну в Украину Серов заявил 19 сентября. По его словам, депутаты местного парламента поддержали это решение, и предоставили ему отпуск на полгода. «Я посчитал, что как офицер, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее», — писал тогда Серов в своем телеграме.

Телеграм-канал Baza уточняет, что мэр передал свои полномочия одному из заместителей 29 сентября.

Позднее Следственный комитет подтвердил задержание мэра Печоры. Согласно ведомству, уголовное дело также возбуждено в отношении Андрея Канищева, бывшего первого заместителя Валерия Серова. По версии следствия, Серов и Канищев, «действуя группой и по предварительному сговору», получили от индивидуального предпринимателя (его имя не называется) «незаконное денежное вознаграждение за совершение действий в его пользу», в том числе за разрешение выполнять работы по муниципальным контрактам.

Следователи попросили арестовать Серова. В то же время Канищев уже находится под стражей по уголовному делу о умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть, сообщает пресс-служба СК.