Военкоматы в РФ не справляются с потоком обращений от работодателей. Компаниям грозят штрафы за несвоевременную подачу данных о военнообязанных

Российские военкоматы не справляются с потоком обращений от компаний, связанных с воинским учетом, пишет «Коммерсант».

Так, например, по Москве военкоматы принимают в понедельник и среду, а очередь в некоторые из них расписана на месяц вперед, рассказали изданию в компании 1С-WiseAdvice, которая, в числе прочего, помогает компаниям оформить воинский учет сотрудников.

Об увеличении срока подачи документов (их принимают в бумажном виде) и очередях в военкоматах сообщили «Коммерсанту» и в организации «Опора России».

С 1 октября в России резко вырастут штрафы для юридических лиц за нарушения, связанные с воинским учетом сотрудников. В некоторых случаях рост составит с 5 тысяч до 500 тысяч рублей.

Среди компаний, пишет газета, за последние несколько недель резко вырос спрос на аутсорсинг ведения воинского учета. Однако сложности при оформлении документов возникают даже у специализирующихся на этом компаний. «Нет точного перечня документов, которые нужно предоставить. Есть методические рекомендации, но часто, даже соблюдая их, мы получаем отказ», — сообщили в 1С-WiseAdvice.

«Скорее всего, после 1 октября многие компании оштрафуют за несоблюдение сроков подачи данных о военнообязанных», — заявил источник издания в одной из профильных компаний.

В то же время в некоторых компаниях опасаются не штрафов, а реакции собственных сотрудников на мероприятия, связанные с воинским учетом. «Если сотрудники нашего IT-департамента, услышав про постановку на воинский учет, уволятся и уедут, работать будет некому», — заявил «Коммерсанту» представитель одной из компаний критической информационной инфраструктуры.

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