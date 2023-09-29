В Курске эвакуировали учеников школы из-за дрона на дереве

В Курске учащихся школы № 41 эвакуировали из-за предполагаемого дрона, найденного возле здания учебного заведения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Сегодня утром возле школы № 41 в Курске на ветках дерева был обнаружен, предположительно, БПЛА. Детей оперативно эвакуировали за территорию школы», — сообщили в мэрии. На месте работают экстренные службы.

Курская область в ночь на 29 сентября подверглась массированной атаке дронов, из-за чего без электроэнергии остались пять тысяч жителей в пяти населенных пунктах Беловского района.

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