Последний осужденный фигурант дела «Нового величия» Павел Ребровский вышел на свободу

Из колонии в Смоленской области вышел на свободу Павел Ребровский — последний осужденный по делу «Нового величия», сообщает «Дождь» со ссылкой на телеграм-канал «За права человека».

В апреле 2019 года Ребровского, пошедшего на сделку со следствием, приговорили к 2,5 года колонии, но позже он заявил, что дал показания под давлением. Его дело отправили на пересмотр и срок увеличили до шести лет, а затем смягчили приговор на один год.

Помимо Ребровского по делу «Нового величия» в 2020 году были осуждены восемь человек. Четверых из них приговорили к лишению свободы сроком от шести до почти семи лет. Еще четверым суд назначил от четырех до шести с половиной лет условно.

Обвинение строилось на показаниях свидетеля Руслана Д., который утверждал, что участники «Нового величия» ставили своей целью смену власти. Обвиняемые вину отрицали и настаивали, что стали жертвами провокации со стороны спецслужб: человек, на показаниях которого строилось дело, был самым активным участником группы — в частности, именно он написал устав организации, снял для нее помещение, собирал членские взносы и так далее.

Первый из фигурантов дела «Нового величия», получивших реальных сроки, Вячеслав Крюков вышел на свободу в октябре 2022 года.