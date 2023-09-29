«Они отдали жизнь за Родину и искупили свою вину». Путин почтил минутой молчания память двух бывших заключенных, погибших на войне в Украине

Президент РФ Владимир Путин встретился с участниками «спецоперации», которых удостоили наград «за боевой подвиг», сообщила пресс-служба Кремля.

В открытой части встречи, судя по видео российских СМИ, президент РФ в разговоре с военными отметил их погибших сослуживцев, которые попали на войну из колоний.

«Знаю, что в ваших рядах, вместе с вами практически в окопе, сражались еще два бойца, которые пришли добровольно в вооруженные силы из мест лишения свободы. Они погибли. Во-первых, хочу сказать, что мы все люди, каждый может совершить какие-то ошибки. Они когда-то их совершили, но они отдали жизнь за Родину и они искупили свою вину в полной мере. Это первое. Второе: конечно, мы сделаем все для того, чтобы оказать помощь их близким без всякого сомнения», — заявил Путин.

Президент отметил, что сегодня проходят похороны одного из погибших, и предложил почтить память погибших минутой молчания.

С начала полномасштабной войны в Украине, согласно открытым данным на 22 сентября, погибли 32 656 российских военных, выяснили журналисты «Русской службы Би-би-си» и «Медиазоны» вместе с командой волонтеров. Больше всего погибших среди заключенных, которых вербовали сперва ЧВК Вагнера, затем — министерство обороны РФ. Известны имена 6073 бывших заключенных, погибших на войне.

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