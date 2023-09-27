На подруг обвиняемого в попытке поджога военкомата в Санкт-Петербурге завели дело о недоносительстве

Подруги медбрата Максима Асрияна, задержанного в октябре 2022 года по обвинению в попытке поджога военкомата, стали фигурантами уголовного дела о несообщении о преступлении (статья 205.6 УК РФ), пишут Baza и «Осторожно, новости».

По версии ФСБ, Асриян, работавший в больнице, хотел поджечь военкомат Фрунзенского района — перелез забор, но испугался и не стал реализовывать свой план. Первоначально, напоминают издания, по делу о попытке поджога военкомата были задержаны шестеро знакомых Асрияна, но потом всех их отпустили. Под стражей остался лишь Асриян, в сентябре ему в очередной раз продлили срок содержания в СИЗО.

26 сентября, по данным «Осторожно, новости», возбудили уголовные дела в отношении двух подруг обвиняемого — 26-летней Татьяны и 28-летней Анны.

По версии следствия, Асриян рассказал Татьяне о своем отношении к войне и планах поджечь военкомат, а также попросил купить жидкость для розжига, которую он планировал использовать для поджога. Анна, считают следователи, слышала этот разговор и купила горючую жидкость.

У подруг Асрияна прошли обыски, с них взяли подписки о невыезде.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в России прошла волна поджогов военкоматов и других административных зданий. Как писала «Медиазона» в июле 2023 года, дела о поджогах военкоматов в половине случаев расследуют по «террористическим» статьям, предусматривающим многолетние реальные сроки заключения.

Летом 2023 года Генпрокуратура и МВД России выступили с официальными предупреждениями о новом виде телефонного мошенничества, в рамках которого россиян вынуждают совершать поджоги военкоматов.

Читайте также

«Я считаю, что спас людей от неминуемой гибели, хотя бы каких-то» Консультант магазина электроники с Урала поджег военкомат, отсидел полгода в СИЗО, вышел под подписку и смог бежать из России. «Медиазона» рассказала его историю

Читайте также

«Я считаю, что спас людей от неминуемой гибели, хотя бы каких-то» Консультант магазина электроники с Урала поджег военкомат, отсидел полгода в СИЗО, вышел под подписку и смог бежать из России. «Медиазона» рассказала его историю