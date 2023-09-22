ФНС запустила сервис по подбору имен для новорожденных детей

Федеральная налоговая служба запустила сервис «Имена» для помощи родителям в выборе имени новорожденного ребенка.

Сервис запущен на портале Единого госреестра ЗАГС. При выборе имени, говорится в сообщении ФМС, можно будет использовать такие критерии, как пол ребенка, наиболее частые сочетания имени и отчества, пожелания к популярности или редкости, а также его первая буква и длина.

«Подбор сформирован на основании пяти тысяч реальных уникальных имен детей, рождение которых зарегистрировано в реестре ЗАГС с 1 октября 2018 года», — рассказали в ФНС.

Также в сервисе доступен генератор случайных имен.

Практически сразу после запуска сервис перестал работать. На странице появилось объявление, что его работа «временно приостановлена для защиты от хакерских атак». Сейчас сервис снова доступен.