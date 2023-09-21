МЧС отчиталось о завершении поисковых работ на месте взрыва в Балашихе. По последним данным, погибли семь человек, 20 пострадали

Спасатели завершили поисковые работы и разбор завалов в девятиэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе, где 20 сентября произошел взрыв газа, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным МЧС, погибли семь человек, еще 20 пострадали, восемь человек были госпитализированы.

Также пресс-служба уточнила, что поздно вечером спасатели достали из-под завалов тела женщины и ее ребенка. Как пишет МЧС, сотрудники ведомства накануне слышали их голоса, но не смогли спасти из-за повторного обрушения стены, в результате которого погибли двое спасателей.

«Ребята слышали детский плач и знали, что их ждут. Они шли на риск, потому что это был единственный шанс спасти людей», — сказал глава МЧС России Александр Куренков.

Взрыв в многоквартирном жилом доме на улице Октябрьская в подмосковной Балашихе произошел утром 20 сентября. В доме обрушились перекрытия на третьем, четвертом и пятом этажах, было повреждено не менее десяти квартир. При повторном обрушении под завалами оказались шестеро сотрудников МЧС. Следственный комитет возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.