Журналиста крымскотатарского телеканала ATR Айдера Муждабаева заочно приговорили в России к шести годам по обвинению в призывах к терроризму

Второй Западный окружной военный суд России заочно приговорил журналиста, заместителя гендиректора крымскотатрского телеканала ATR Айдера Муждабаева к шести годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Муждабаева признали виновным по статье о призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Помимо тюремного срока, ему запретили администрировать сайты на срок четыре года.

По версии следствия, Муждабаев, являющийся гражданином России, в 2018 году опубликовал в фейсбуке два поста с призывами к «захвату с применением силы граждан Российской Федерации, находящихся на территории Украины» для их обмена на осужденного в России режиссера .

Сторона Муждабаева приговор не комментировала.

До 2015 года Муждабаев работал в России заместителем главного редактора «Московского комсомольца». В 2015 году он переехал в Украину, где стал работать на крымскотатарском телеканале ATR.