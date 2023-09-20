Минобороны РФ отчиталось об эвакуации более двух тысяч жителей Нагорного Карабаха. Путин заявил, что российские миротворцы «делают все» для защиты мирного населения

Российские миротворцы оказывают «всю возможную помощь» мирному населению Нагорного Карабаха, объявило Минобороны РФ.

Ведомство утверждает, что миротворцы эвакуировали в свой базовый лагерь 2261 жителя Карабаха, в числе которых 1049 детей. В Минобороны заверили, что российский миротворческий контингент «в обострившихся условиях» продолжает выполнять свои функции.

Президент России Владимир Путин, комментируя боевые действия в Нагорном Карабахе на встрече с главой МИД Китая Ван И, заявил, что российские миротворцы «очень активно работают со всеми сторонами, вовлеченными в этот конфликт».

«Делают все, чтобы защитить мирное население. <…> Мы в очень тесном контакте со всеми сторонами конфликта — и властями в Ереване, в Степанакерте и в Баку. Надеюсь, что мы сможем добиться деэскалации и перевода решения этой проблемы в мирное русло», — приводит слова Путина «Интерфакс».

Днем 19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе, требуя вывод армянских военных и смены правительства непризнанной республики. В течение суток территория НКР подвергалась массированным обстрелам. 20 сентября Баку и власти непризнанной республики объявили о договоренности о полном прекращении боевых действий. Согласно договоренности, армия НКР будет расформирована.

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что согласно документу, который подписали в ноябре 2020 года Ереван, Баку и Москва по итогам Второй карабахской войны, Россия обязана защищать население Нагорного Карабаха и, по его словам, это обязательство не выполняет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что подобные обвинения «являются абсолютно беспочвенными, ни на чем не основанными».

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