В российских аптеках столкнулись с дефицитом оригинального лекарственного средства «Микардис» (действующее вещество — телмисартан), которое назначается при артериальной гипертензии, сообщил «Ведомостям» сотрудник одной из фармакологических компаний.

Сейчас препарата нет в наличии ни в одной из аптек Москвы и Московской области, Нижнего Новгорода, Волгограда, Саратова, пишет издание со ссылкой на данные аптечного онлайн-агрегатора «Мегаптека». Нехватку препарата журналистам также подтвердили в сетях «Аптека 25» и «Ригла».

«Микардис» производит немецкая Boehringer Ingelheim. В Росздравнадзор «Ведомостям» сообщили, что дочерняя структура фирмы ООО «Берингер Ингельхайм» еще в июле 2022 года уведомила ведомство о прекращении ввоза в страну препаратов «Микардис» и «МикардисПлюс». Всего в стране осталось около 23 тысяч упаковок препарата, добавил собеседник издания.

С чем было связано решение о прекращении поставок препарата, в ведомстве не уточнили. При этом в российском офисе Boehringer Ingelheim журналистам заявили, что фирма не покидает российский рынок и продолжает бесперебойные поставки жизненно важных препаратов во все регионы страны.

В Росздравнадзоре считают, что решение немецкой компании не повлияет на доступность в стране препаратов с действующим веществом телмисартан.

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