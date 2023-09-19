Российские магазины электроники не будут продавать новую Call of Duty. В ней увидели призывы к насилию против россиян

Крупнейшие российские сети магазинов бытовой техники и электроники не будут продавать игру Call of Duty: Modern Warfare III, если в ней будут содержаться сцены, призывающие к насилию против россиян, сообщил РБК президент Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр Яша Хаддажи.

«Игра содержит призывы к насилию в отношении гражданина России, мы считаем это неприемлемым», — подчеркнул Хаддажи.

По его словам, предварительный отказ от продаж связан с публикацией тизера игры, в котором был показан фрагмент сцены, которой завершалась предыдущая часть серии: в ней террористы готовятся захватить российский гражданский самолет и получают сообщение с текстом: . Согласно анонсу, именно с этой сцены и будет начинаться новая часть игры, пишет РБК.

Намерение отказаться от продажи игры подтвердили представители нескольких сетей. В частности, «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что не планируют продажу игры в своих магазинах, но не уточнили никаких деталей этого решения. В DNS пояснили, что «вероятность наличия в этой игре насилия в отношении граждан России крайне высока», а значит, ее содержание может подпадать под статью о возбуждении ненависти либо вражды.

В ЭМСИ заявили, что не будут закупать игру на первых этапах релиза: «В случае подтверждения информации о содержании в игре контента, призывающего к насилию против российских граждан, мы также не будем осуществлять закупку и продажу», — сказали в компании. С аналогичным заявлением выступил представитель сети магазинов «Бука».

Gameplay Reveal Trailer | Call of Duty: Modern Warfare III Call of Duty

Call of Duty — одна из самых популярных и продаваемых игр в жанре шутер. Первая часть серии вышла в 2003 году и с тех пор разработчики выпустили несколько десятков игр (включая дополнения, переиздания, игры для мобильных телефонов и консолей) в разных сеттингах от Второй мировой до современности и недалекого будущего.

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину компания Activision Blizzard, владеющая правами на Call of Duty, прекратила продажу игр на территории России.