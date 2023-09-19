Канада заявила о возможной причастности властей Индии к убийству лидера сепаратистского движения сикхов. Индия назвала обвинения «абсурдными»

Глава правительства Канады Джастин Трюдо объявил, что к убийству лидера сепаратистского движения Хардипа Сингха Ниджара в провинции Британская Колумбия, могут быть причастны власти Индии.

Хардип Сингх Ниджар был сторонником создания — независимого государства сикхов на территории Индии. Власти Индии считали его террористом. Ниджар 18 июня был убит возле сикхского храма в городе Сарри, расположенном недалеко от Ванкувера.

Трюдо, сообщает Reuters, 18 сентября выступил с экстренным обращением к парламенту, в котором, в частности, заявил, что канадские правоохранительные органы изучают «заслуживающие доверия утверждения» о потенциальной связи между агентами правительства Индии и смертью Ниджара.

Если предположения о причастности властей Индии к убийству подтвердятся, подчеркнул премьер-министр, речь будет идти о «неприемлемом нарушении нашего суверенитета».

По словам Трюдо, он лично говорил об обстоятельствах убийства Ниджара с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях недавно прошедшего саммита «Большой двадцатки».

На фоне заявлений о возможной причастности Индии к убийству Канада объявила о высылке высокопоставленного сотрудника индийской разведки.

В МИД Индии, в свою очередь, назвали предположения о причастности к убийству Ниджара «абсурдными». В заявлении, распространенном внешнеполитическим ведомством, подчеркивается, что премьер-министр Моди «полностью отверг» эти обвинения в разговоре с Трюдо.

«Мы настоятельно призываем правительство Канады принять незамедлительные и эффективные юридические меры против всех антииндийских элементов, действующих на их территории», — заявили в МИД Индии.

Хардип Сингх Ниджар родился в Индии, но последние годы жил в Канаде и был гражданином этой страны.

В 2018 году власти Индии обвинили Ниджара в причастности к многочисленным убийствам, совершенным сикхскими сепаратистами. Он свою вину категорически отрицал.

Ниджар был включен в «список террористов», который Индия направляла Канаде.