В «Роскосмосе» заявили, что станция «Луна-25» разбилась из-за неисправности акселерометров

Автоматическая станция «Луна-25» разбилась из-за того, что у нее не включились акселерометры, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Корректирующий двигатель не прекратил свою работу по информации от акселерометра. Это тот прибор, который показывает об изменении скорости. Причина — акселерометры не включились», — рассказал он.

По словам Борисова, сбой в работе акселерометров — основная причина крушения станции, которую рассматривают специалисты. Они разбираются, почему приборы не включились. «У нас существует около 16 версий, 11 мы уже проверили», — заявил глава госкорпорации.

Комиссия по выяснению причин крушения станции «Луна-25» планирует завершить свою работу в конце сентября, уточнил Борисов.

«Луна-25» была первой в современной истории России лунной миссией. Предыдущая станция «Луна-24» была запущена в 1976 году Советским Союзом. Аппарат запустили 11 августа, но 19-го стало известно, что при переходе «Луны-25» на предпосадочную орбиту произошла «нештатная ситуация». На следующий день «Роскосмос» сообщил, что аппарат «прекратил свое существование» в результате столкновения с поверхностью Луны.

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