В Госдуму внесли проект постановления о прекращении полномочий депутата Сергея Сокола. Он снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла на рассмотрение нижней палаты российского парламента проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от фракции «Единая Россия» Сергея Сокола. Документ опубликован в базе законодательной деятельности Госдумы.

В проекте постановления говорится, что Сокол сам подал заявление о сложении депутатских полномочий. Этот вопрос Госдума рассмотрит 19 сентября — на первом заседании в осеннюю сессию, следует из документа.

Кроме того, в базе Госдумы опубликовали аналогичный проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» Игоря Кастюкевича.

Телеграм-канал Brief заявил, что депутат может возглавить заксобрание аннексированной Россией части Херсонской области. Власти Украины подозревают Кастюкевича в депортации 48 украинских детей из дома ребенка в Херсоне, отмечает «Новая газета Европа».

Сергей Сокол — участник российского вторжения в Украину и депутат Госдумы от «Единой России». Он был зарегистрирован в качестве кандидата от власти на выборах главы Хакасии. На них Сокол должен был конкурировать с действующим главой региона, коммунистом Валентином Коноваловым.

В начале сентября Сокол объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов из-за осложнений после перенесенной в июле операции. При этом он остался лидером партийного списка на выборах в Верховный совет Хакасии, на которых «Единая Россия» набрала более 36% голосов. РБК сообщал, что депутат может стать спикером Верховного совета Хакасии.

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