Калужский ликеро-водочный завод не смог отсудить у Disney права на «Пиратов Карибского моря». Но все равно назовет так свой ром

Суд по интеллектуальным правам в Москве отказал Калужскому ликеро-водочному заводу «Кристалл» ( ) в досрочном прекращении правовой охраны в России товарных знаков «Пираты Карибского моря» и Pirates of the Caribbean: Dead Manʼs Chest, закрепленных за Disney Enterprises Inc., сообщает «Прайм».

«Ведомости» писали, что «Кристалл» добивается прекращения правовой охраны товарных знаков, чтобы использовать бренд «Пираты Карибского моря» в своей линейке крепких напитков.

В компании от этих планов не отказываются: «Совершенно некорректно говорить, будто бы компания Disney Enterprises победила КЛВЗ в споре за бренд. Ровно наоборот: „Кристалл“ не проиграл, а вчистую победил еще до суда», — заявил генеральный директор КЛВЗ Артем Чубукин.

По его словам, компания Disney отказалась от прав на использование в России товарного знака «Пираты Карибского моря» в классе алкогольных напитков в апреле 2023 года. В связи с этим в компании уверены, что до конца года Роспатент удовлетворит заявку КЛВЗ на регистрацию товарного знака «Пираты Карибского моря», после чего «Кристалл» сможет начать выпускать под этой маркой ром.

После начала полномасштабной войны в Украине The Walt Disney Company прекратила дистрибуцию своих фильмов и мультфильмов в России, перестала переводить их на русский язык, а также приостановила лицензии на производство игрушек и закрыла в России детский телеканал Disney.