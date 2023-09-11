Meta разрабатывает свою систему искусственного интеллекта. Она должна стать главным конкурентом системе, на которой работает ChatGPT

Компания Meta (владелец Facebook, Instagram и WhatsApp) в 2024 году рассчитывает завершить разработку собственной системы искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Она задумана как инструмент, который позволит компаниям создавать сервисы со сложными текстами, аналитикой и другими продуктами. ИИ разрабатывает команда, созданная в начале 2023 года Марком Цукербергом для развития генеративных ИИ-систем, которые должны создавать тексты, близкие к тем, что пишут люди. В Meta рассчитывают, что возможности ее языковой модели будут «примерно такими же», как у , пишет WSJ.

Meta строит новые дата-центры для этого проекта и закупает процессоры Nvidia H100s, которые используются в обучении ИИ. Принципиальным отличием системы от Meta должна стать ее общедоступность. Цукерберг планирует выпустить ее с открытым исходным кодом, что позволит компаниям пользоваться ей бесплатно и подстраивать под собственные нужды.

Этот подход вызывает некоторые опасения. Директор AI Now Institute, бывший советник в Федеральной торговой комиссии США Сара Уэст считает, что Meta не сможет контролировать, как именно используется ее ИИ, — это значит, что с его помощью, как она предполагает, можно будет получать доступ к защищенной копирайтом информации и создавать мошеннические схемы.

Проект Meta тренировали на 70 миллиардах параметров. , разработчик ChatGPT, не раскрывает свои данные, но, по оценке WSJ, архитектура актуальной версии модели, GPT-4, состоит из 1,5 триллиона параметров.

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