«Золотого льва» в Венеции получил фильм «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса
Главную награду кинофестиваля в Венеции — «Золотого льва» — получил фильм греческого режиссера Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные». Трансляция церемонии прошла в твиттере Венецианского кинофестиваля.
«Серебряный лев» — Гран-при жюри достался фильму японского режиссера Рюсукэ Хамагути «Зла не существует». «Серебряным львом» за лучшую режиссуру награжден итальянский режиссер Матео Гарроне за фильм «Я — капитан».
Лучшим актером признан Питер Сарсгаард за роль в фильме «Память» Мишеля Франко, а лучшей актрисой — Кэйли Спэни за роль в фильме «Присцилла» Софии Копполы.
Приз за лучший сценарий получили Пабло Ларраин и Гильермо Кальдерон за сценарий к фильму «Граф» чилийского режиссера Пабло Ларраина.
Специальный приз жюри получил фильм «Зеленая граница» польского кинорежиссера Агнешки Холланд.