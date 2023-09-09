«Золотого льва» в Венеции получил фильм «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса

Главную награду кинофестиваля в Венеции — «Золотого льва» — получил фильм греческого режиссера Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные». Трансляция церемонии прошла в твиттере Венецианского кинофестиваля.

«Серебряный лев» — Гран-при жюри достался фильму японского режиссера Рюсукэ Хамагути «Зла не существует». «Серебряным львом» за лучшую режиссуру награжден итальянский режиссер Матео Гарроне за фильм «Я — капитан».

Лучшим актером признан Питер Сарсгаард за роль в фильме «Память» Мишеля Франко, а лучшей актрисой — Кэйли Спэни за роль в фильме «Присцилла» Софии Копполы.

Приз за лучший сценарий получили Пабло Ларраин и Гильермо Кальдерон за сценарий к фильму «Граф» чилийского режиссера Пабло Ларраина.

Специальный приз жюри получил фильм «Зеленая граница» польского кинорежиссера Агнешки Холланд.

О фильме — победителе Венеции

Венеция-2023. «Бедные-несчастные» Фильм Йоргоса Лантимоса — один из лучших в этом году. Эмма Стоун играет мертвую девушку, которой пересадили мозг ее нерожденного младенца

О фильме — победителе Венеции

Венеция-2023. «Бедные-несчастные» Фильм Йоргоса Лантимоса — один из лучших в этом году. Эмма Стоун играет мертвую девушку, которой пересадили мозг ее нерожденного младенца