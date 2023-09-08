Минпромторг объявил о передаче активов Volvo в РФ российскому инвестору

Активы автоконцерна Volvo в РФ были переданы российскому инвестору, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минпромторга РФ.

«Совместно с новым собственником также определен отечественный партнёр для дальнейшего развития производства на калужской площадке концерна, продолжается работа по ее скорейшему перезапуску», говорится в распространенном министерством заявлении.

Кто именно стал новым владельцем российских активов Volvo, Минпромторг уточнять не стал. По данным ЕГРЮЛ, пишет «Интерфакс», активы перешли компаниям, связанным с Игорем Кимом — основным акционером Экспобанка. Представитель Кима отказалась комментировать вопросы о сделках с активами Volvo.

У Volvo в Калужской области был завод по производству грузовиков — Volvo Trucks. Предприятие было остановлено вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Россию. Завод производственной мощностью до 15 тысяч грузовиков в год, в 2021 году выпустил около 5,7 тысяч машин.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в сентябре заявлял, что все крупнейшие автозаводы региона — бывший Volkswagen, Volvo и «ПСМА Рус» — продолжат работу, но не уточнял, когда и на каких условиях это произойдет.

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