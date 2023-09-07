В Челябинске рейды против безбилетников в транспорте провели «дружинники» в камуфляже, балаклавах и шевронами с буквой Z

Челябинское муниципальное предприятие «Служба организации движения» сообщило, что провело рейды против безбилетников в общественном транспорте, в которых приняли участие активисты «Добровольной народной дружины».

На фотографиях с рейдов можно увидеть людей в камуфляжной форме, у части из которых лицо закрыто балаклавой, а на одежду нашиты шевроны с буквой Z и российским флагом.

В «Службе организации движения» заявили, что сотрудничество с «народными дружинниками» продолжится «на постоянной основе».

В мэрии Челябинска сказали «Подъему», что одежду для рейда дружинники выбрали сами: «Это их выбор. Это добровольная организация, мы им дресс-код не диктуем. У них еще жилеты были светоотражающие».