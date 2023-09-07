Суд в Москве приговорил 21-летнего студента к шести годам колонии по делу о госизмене

Московский городской суд приговорил 21-летнего студента Глеба Вердияна к шести годам колонии строгого режима, признав его виновным в приготовлении к госизмене (часть 1 статьи 30, статья 275 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба московских судов.

Суд также назначил ему штраф в 200 тысяч рублей.

21-летний студент их Астрахани Глеб Вердиян — самый молодой обвиняемый в госизмене, о деле которого известно публично. Он учился на втором курсе экономического факультета Астраханского государственного архитектурно-строительного университета (АГАСУ). Его дело рассматривалось в закрытом режиме, подробности обвинения неизвестны.

«Медиазона» пишет, что 30 августа в Мосгорсуде должно было состояться очередное заседание по делу Вердияна, но слушание перенесли. Корреспондент издания попытался пообщаться с адвокатом студента, но тот отказался назвать свое имя, дату следующего заседания и сказать о том, когда планируются прения сторон. В пресс-службе Мосгорсуда изданию пообещали сообщить дату оглашения приговора. 7 сентября «Медиазона» уточнила, не появилась ли информация о дате приговора. В ответ в Мосгорсуде сообщили, что приговор огласили сегодня в 11 утра.

Вердияна задержали в конце октября 2022 года. «Русская служба Би-би-си» сообщала, что суд в Москве арестовал студента на 10 суток по административному делу о хулиганстве. Этот срок истек 7 ноября, в тот же день молодой человек был заключен под стражу Лефортовским судом по уголовному делу о госизмене.

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