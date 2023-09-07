Россиянина Владислава Клюшина посадили в США на девять лет по делу о взломе компьютерных сетей и инсайдерской торговле

Суд в Бостоне приговорил российского бизнесмена Владислава Клюшина к девяти годам лишения свободы по обвинению во взломе компьютерных сетей и инсайдерской торговле, сообщает Reuters.

По данным следствия, в 2018-2020 годах Клюшин вместе с сообщниками заработали на торговле ценными бумагами около 93 миллионов долларов, используя данные о доходах сотен компаний до их официального публикования.

Соответствующую информацию фигуранты дела получали путем взлома сетей двух фирм, помогающих крупным компаниям, таким как Tesla и Microsoft, подавать отчеты в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Обвинение запрашивало для Клюшина 14 лет лишения свободы. Его адвокат Максим Немцев заявил ТАСС, что считает своего клиента потенциальным кандидатом на обмен заключенными между США и Россией.

Владислава Клюшина арестовали в Швейцарии в марте 2021 года, а в декабре его экстрадировали в США. В деле фигурируют пять человек, однако задержан был только Клюшин. В феврале 2023 года суд присяжных признал бизнесмена виновным.

Клюшин известен по сотрудничеству с российскими властями. Его компания «М13» поставляет услуги мониторинга СМИ и соцсетей администрации президента РФ и другим государственным органам. Бизнесмена называли бывшим владельцем популярного политического телеграм-канала «Незыгарь».

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