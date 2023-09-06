«Коммерсант»: СК считает организатором атак беспилотников на российские военные аэродромы полковника ВСУ Сергея Бурденюка

Военные следственные органы Следственного комитета России считают организатором атак беспилотников на российские военные аэродромы командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ полковника Сергея Бурденюка. Об этом сообщает «Коммерсант».

Российские следователи заочно обвинили его в ряде преступлений, в том числе убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом (пункты «а», «е», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ). Бурденюк объявлен в международный розыск и заочно арестован. По версии следствия, он действовал вместе с неустановленными лицами из руководства Минобороны Украины.

В деле говорится о двух атаках беспилотников — на аэродром Шайковка в Калужской области 7 октября 2022 года и на аэродром под Рязанью 5 декабря того же года.

По версии российского следствия, при атаке на аэродром в Калужской области использовался беспилотник UJ-22 Airborne со взрывчаткой, которым управляли военнослужащие 383-го полка. Его направляли на территорию стоянки 3-й авиационной эскадрильи дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3. Когда дрон находился на высоте около 10 метров над аэродромом, был произведен подрыв его боевой части, но «в результате взрыва и разлета осколков никаких последствий на земле не наступило».

При атаке на рязанский аэродром Дягилево в декабре целью также были Ту-22М3, утверждает СК. ВСУ использовали беспилотный реактивный самолет Ту-141 «Стриж», переделанный под боевую ракету, считают российские следователи. В результате атаки погибли трое военнослужащих, еще семеро получили ранения. Повреждения получили три размещенных на аэродроме самолета Ту-22М3, одна управляемая ракета Х-32, а также два здания инженерно-авиационных служб.

Одновременно с атакой 5 декабря на аэродром Дягилево под Рязанью сообщалось об атаке на аэродром Энгельс в Саратовской области. В Минобороны РФ тогда говорили, что атаки совершили украинские военные «в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации». Ведомство утверждало, что беспилотники были перехвачены средствами ПВО, но в результате инцидентов повреждения получили два самолета. Кроме того, погибли трое российских военнослужащих, еще четверо получили ранения.

The New York Times писала, что беспилотники, атаковавшие аэродромы в Рязанской и Саратовской областях, были запущены с территории Украины. По информации издания, одну из атак координировала группа украинского спецназа, которая находилась вблизи российской базы и помогала наводить беспилотники на цель.

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