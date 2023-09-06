Бывшего лидера ультраправой группировки Proud Boys приговорили к 22 годам тюрьмы по делу о штурме Капитолия 

Суд в США приговорил бывшего лидера праворадикальной группировки Proud Boys Энрике Таррио к 22 годам тюрьмы по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года, сообщает Reuters. Назначенный Таррио срок — самый большой в рамках дела о захвате здания парламента США.

39-летнего Таррио признали виновным в подстрекательстве к заговору, целью которого было помешать утверждению итогов президентских выборов в США членами конгресса. Прокуратура просила назначить ему 33 года лишения свободы.

Вынося приговор, судья назвал Таррио «главным лидером, главным организатором» беспорядков, которым «двигало революционное рвение». Как отмечает BBC News, Таррио не находился непосредственно в Вашингтоне, но, по версии следствия, контролировал действия Proud Boys.

Выступая в суде, Таррио извинился перед полицией и жителями Вашингтона. «Мне чрезвычайно стыдно, что им причинили горе и страдания. Мне придется жить с этим позором всю оставшуюся жизнь», — сказал он.

Защита бывшего лидера Proud Boys намерена обжаловать приговор.

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа, который к тому времени проиграл выборы, но еще не покинул пост президента США, взяли штурмом здание конгресса во время утверждения итогов президентских выборов. Пойти к Капитолию своих сторонников призывал сам Трамп. В ходе беспорядков погибли пять человек. Более 140 полицейских получили ранения.

По версии следствия, основными силами, которые стояли за штурмом Капитолия, были ультраправые организации Proud Boys и Oath Keepers. В мае 2023 года суд приговорил основателя и лидера Oath Keepers Стюарта Родса к 18 годам тюрьмы. Всего по делам о штурме Капитолия проходят больше тысячи человек.