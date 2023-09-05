Сбербанк регистрирует товарный знак с иероглифами «для работы в приграничных с Китаем территориях»

Российский Сбербанк подал заявку на регистрацию товарного знака «Сбер银行». Как пояснили РБК в кредитной организации, такой знак, где 银行 означает «банк», «Сбер» решил зарегистрировать, исходя из потенциальной перспективы работы с китайской аудиторией в приграничных с Китаем регионах.

Пока, пояснили в Сбербанке, поданное на регистрацию наименование не используется — «вывески размещаются в стандартном формате».

С Китаем граничат Республика Алтай, Забайкальский, Хабаровский и Приморский края, а также Амурская и Еврейская автономная области.

У Сбербанка, попавшего в санкционные списки и отключенного от SWIFT после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, в Китае работает представительство.

В мае первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин говорил, что Сбербанк рассчитывает до конца 2023 года открыть филиал в Китае.