Минэкономразвития РФ продлило режим удаленной работы в Москва-Сити до декабря. Сотрудников отправили домой после атак дронов

Министерство экономического развития РФ продлило до 1 декабря 2023 года режим удаленной работы для сотрудников офиса в Москва-Сити, сообщает РБК со ссылкой на источник. В ведомстве подтвердили эту информацию.

Офисы Минэкономразвития и министерства цифрового развития РФ находятся в здании «IQ-квартала», которое дважды подвергалось ударам дронов — 30 июля и 1 августа. В первый день дрон попал в этаж Минцифры, во второй — Минэкономразвития, сообщало «Агентство».

После второй атаки Минэкономразвития сообщило, что «временно перевело сотрудников ведомства на удаленный режим работы» — до сентября.

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