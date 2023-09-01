The Indian Express: МОК не разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в Азиатских играх

Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил спортсменам из России и Беларуси участвовать в Азиатских играх, которые начнутся 23 сентября. Об этом рассказали изданию The Indian Express в Олимпийском совете Азии (ОСА).

«Никаких российских и беларуских спортсменов на Азиатских играх не будет. Это решение МОК, а не ОСА», — рассказали изданию в Олимпийском совете Азии

В МОК заявили, что концепция участия российских и белорусских спортсменов обсуждалась, но «оказалась неосуществимой по техническим причинам».

В начале июля издание Inside The Games писало, что около 500 спортсменов из России и Беларуси примут участие в Азиатских играх. Выступление на Азиатских играх позволило бы российским и белорусским спортсменам показать необходимые квалификационные результаты, чтобы получить возможность попасть на Олимпийские игры в Париже в 2024 году.

Азиатские игры — крупнейшее в мире спортивное соревнование после Олимпийских игр, проводимое раз в четыре года. В 2023 году Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

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