Губернатор сообщил о «неопознанном объекте» в районе аэропорта Пскова, который атаковали дроны два дня назад
Источник: Михаил Ведерников
В ночь на 1 сентября жители Пскова сообщили о стрельбе в городе. В телеграм-каналах появилась информация о возможной атаке дронов.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что в районе аэропорта Кресты в небе обнаружен «единичный неопознанный объект».
По его словам, стрельба объясняется тем, что наблюдатели поста контроля воздушного пространства принимали «меры по нейтрализации» объекта.
«На земле никаких последствий нет», — добавил чиновник.
В ночь на 30 августа беспилотники атаковали аэропорт Пскова, расположенный в 700 километрах от границы с Украиной. По данным украинской военной разведки, в результате были уничтожены четыре военно-транспортных самолета Ил-76, еще два самолета получили повреждения.