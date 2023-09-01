Губернатор сообщил о «неопознанном объекте» в районе аэропорта Пскова, который атаковали дроны два дня назад

В ночь на 1 сентября жители Пскова сообщили о стрельбе в городе. В телеграм-каналах появилась информация о возможной атаке дронов.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что в районе аэропорта Кресты в небе обнаружен «единичный неопознанный объект».

По его словам, стрельба объясняется тем, что наблюдатели поста контроля воздушного пространства принимали «меры по нейтрализации» объекта.

«На земле никаких последствий нет», — добавил чиновник.

В ночь на 30 августа беспилотники атаковали аэропорт Пскова, расположенный в 700 километрах от границы с Украиной. По данным украинской военной разведки, в результате были уничтожены четыре военно-транспортных самолета Ил-76, еще два самолета получили повреждения.

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