В Межгосударственном авиационном комитете заявили, что не расследуют крушение самолета Пригожина

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в настоящее время не проводит расследование крушения самолета Embraer Евгения Пригожина. Об этом сообщается на сайте организации.

В МАК добавили, что не комментируют обстоятельства произошедшего.

Ранее Бразильский центр изучения и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA) и компания Embraer сообщили, что готовы принять участие в расследовании причин крушения самолета Пригожина, если получат соответствующее приглашение от МАК и если расследование будет проводиться по международным правилам.

В МАК ответили, что не будут проводить расследование по международным правилам, так как разбившийся самолет выполнял внутренний рейс. Это соответствует правилам Международной организации гражданской авиации, отмечало агентство Reuters.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расследование ведет Следственный комитет России, добавив, что «речь о каком-то международном расследовании идти не может».

Самолет Евгения Пригожина Embraer Legacy 600, произведенный бразильской компанией Embraer, разбился вечером 23 августа в Тверской области. Все десять человек, находившихся на борту, в том числе сам Пригожин и командир ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин, объявлены погибшими. СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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