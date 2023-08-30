Бывшего чиновника Минкульта Бориса Мазо приговорили к восьми с половиной годам по делу о хищении при строительстве зданий Эрмитажа

Куйбышевский суд Петербурга огласил приговор бывшему директору департамента управления имуществом Минкультуры Борису Мазо по уголовному делу о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство корпусов Эрмитажа.

Как сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов, бывшему чиновнику назначили 8,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 600 тысяч рублей.

По версии следствия, преступная группа, которой руководил бывший замглавы Минкультуры Григорий Пирумов и в которую входил Борис Мазо, похитила 900 миллионов рублей, выделенных на строительство и реставрацию объектов Эрмитажа в 2015−2016 годах.

Мазо своей вины в суде не признал и ранее возместил ущерб в размере 500 тысяч рублей.

В 2017 году Борис Мазо был приговорен к реальному сроку заключения по «делу реставраторов», возбужденном из-за масштабных хищений бюджетных средств при реставрации памятников архитектуры, в том числе Новодевичьего монастыря, Изборской крепости и музея космонавтики в Калуге. Как и других фигурантов дела, его освободили в зале суда, поскольку он отбыл этот срок в СИЗО.

В 2018 году стало известно о новом деле, связанном со строительством корпусов для Эрмитажа. После этого Борис Мазо уехал из России и попросил убежище в Австрии, заявив, что на родине его преследуют по политическим мотивам. Суд Вены разрешил экстрадицию бывшего чиновника в Россию.

Григорий Пирумов по делу о хищениях в Эрмитаже был осужден на 8,5 лет колонии строгого режима.

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