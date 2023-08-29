В Комсомольске-на-Амуре опытный образец российского ближнемагистрального лайнера SJ-100, созданного по программе импортозамещения, совершил первый полет. Об этом сообщили в Минпромторге России.

Полет продолжался 54 минуты. Он проходил на высоте до трех тысяч метров и скорости до 343 километров в час. Как заявили в ведомстве, во время испытаний «была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе».

«Первый полет суперджета, созданного по программе импортозамещения систем и компонентов, — успех многотысячных коллективов предприятий авиастроительной и радиоэлектронной отраслей, входящих в контур управления государственной корпорации „Ростех“», — заявил глава министерства Денис Мантуров.

По его словам, в самолете установлены российские авионика, шасси, комплексная система управления, а также системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другие. Всего на SJ-100 было замещено порядка 40 систем и агрегатов.

В июне «Ростех» сообщал, что первый полет «импортозамещенного» SJ-100 пройдет на двигателях SaM146 совместного производства России и Франции. В компании объяснили использование иностранных компонентов «ускорением программы испытаний». Ожидается, что второй опытный образец SJ-100 будет оснащен уже отечественными двигателями ПД-8.

SJ-100 — это «импортозамещенная» версия ближнемагистрального самолета SSJ100, который на 70% состоял их иностранных комплектующих. «Ведомости» сообщали, что разработка новой версии лайнера обойдется в 120–130 миллиардов рублей. Компания «Аэрофлот» заключила контракт на поставку 34 таких самолетов. Перевозчик ожидает, что первые два SJ-100 поступят в конце 2023 года и будут использоваться авиакомпанией «Россия».

После полномасштабного российского вторжения в Украину страны Запада ввели в отношении РФ санкции, которые среди прочего затронули гражданскую авиацию. Однако несмотря на западные санкции, российские авиакомпании находят способы получения иностранных комплектующих для своих самолетов. По подсчетам Reuters, с мая мая 2022 года по июнь 2023-го авиаперевозчики из России получили комплектующие для своих лайнеров Airbus и Boeing на сумму более чем 1,2 миллиарда долларов.

Какие еще санкционные товары получает Россия

Россия (практически без труда) получает почти любые санкционные товары — от айфонов до компонентов для оружия «Верстка» изучила масштабы этого бизнеса и поговорила с теми, кто в нем занят

Какие еще санкционные товары получает Россия

Россия (практически без труда) получает почти любые санкционные товары — от айфонов до компонентов для оружия «Верстка» изучила масштабы этого бизнеса и поговорила с теми, кто в нем занят