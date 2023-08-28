В Подмосковье возле Люберец сбит беспилотник

Над территорией Люберецкого района Московской области в ночь на 28 августа был сбит беспилотник, объявило Минобороны РФ. «Попытка киевского режима совершить террористическую атаку», говорится в заявление военного ведомства, была пресечена около 04:30.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал, что беспилотник летел по направлению к Москве. По предварительным данным, сообщил он, пострадавших и разрушений нет.

Из-за беспилотника в Подмосковье в аэропортах московского авиаузла — Внуково, Домодедово и Жуковском — вводились ограничения на прием и вылет рейсов. УК 07:45 они были сняты.

Последние несколько месяцев Москва и Московская область регулярно подвергаются атакам беспилотников. Несколько раз дроны врезались в здания в Москва-Сити.