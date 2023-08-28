Минобороны РФ заявило о сбитых беспилотниках в Брянской области. По данным Baza, дроны атаковали военный аэродром

Министерство обороны РФ объявило, что над территорией Брянской области в ночь на 28 августа «дежурными средствами ПВО» были уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа.

По данным Baza, целью дронов был военный аэродром. Беспилотники (по данным издания, дронов было три) были сбиты, от упавших обломков загорелась трава. Возгорание удалось оперативно ликвидировать, люди и техника не пострадали.

28 августа источник «РБК-Украина» в СБУ сообщил об атаке украинских дронов на аэродром в Курской области. Накануне, рассказал он, дроны-камикадзе «отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МИГ-29». Другие источники об атаке на аэродром не сообщали, власти региона заявляли о беспилотнике, попавшем в жилой дом в Курске.

19 августа Минобороны РФ сообщало, что беспилотник атаковал аэродром в Новгородской области, из-за чего на стоянке самолетов произошел пожар. По данным Минобороны, повреждения получил один самолет, пострадавших нет. Спустя несколько дней были опубликованы спутниковые снимки аэродрома после атаки.

Источник украинского издания NV в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины утверждал, что атаки дронов на российские военные аэродромы проводят группы диверсантов, которых координируют украинские спецслужбы.