Суд прекратил дело о «дискредитации» армии, которое завели на главреда ростовского издания, награжденную медалью «За военно-патриотическую работу»

Октябрьский суд Ростова-на-Дону прекратил административное дело о «дискредитации» российской армии, фигурантом которого была главный редактор местного сайта 1RND Елена Доровских.

Протокол на Доровских составили в августе за публикацию на сайте, вышедшую 5 октября 2022 года. В статье, пишет 1RND, «говорилось о неизвестных провокаторах, которые в непосредственной близости от здания Центра противодействия экстремизму расклеили антимобилизационные листовки».

Доровских не признала вину, указав, что полностью поддерживает политику правительства и президента РФ, проведение , армию никоим образом не дискредитировала, а протокол считает личной местью отдельно взятых сотрудников полиции.

Особо подчеркивалось, что протокол на Доровских составили «буквально через день» после вручения ей негосударственной награды «За военно-патриотическую работу».

Суд счел, что административное дело в отношении Доровских нужно закрыть из-за истечения срока давности.

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