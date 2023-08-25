Суд прекратил дело о «дискредитации» армии, которое завели на главреда ростовского издания, награжденную медалью «За военно-патриотическую работу»
Октябрьский суд Ростова-на-Дону прекратил административное дело о «дискредитации» российской армии, фигурантом которого была главный редактор местного сайта 1RND Елена Доровских.
Протокол на Доровских составили в августе за публикацию на сайте, вышедшую 5 октября 2022 года. В статье, пишет 1RND, «говорилось о неизвестных провокаторах, которые в непосредственной близости от здания Центра противодействия экстремизму расклеили антимобилизационные листовки».
Доровских не признала вину, указав, что полностью поддерживает политику правительства и президента РФ, проведение СВО, армию никоим образом не дискредитировала, а протокол считает личной местью отдельно взятых сотрудников полиции.
Особо подчеркивалось, что протокол на Доровских составили «буквально через день» после вручения ей негосударственной награды «За военно-патриотическую работу».
Суд счел, что административное дело в отношении Доровских нужно закрыть из-за истечения срока давности.
Коллеги засыпали Елену поздравлениями, поскольку создать неприятный судебный прецедент для СМИ региона участковому полиции не удалось.