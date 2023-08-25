Сбербанк заплатит 3 миллиарда рублей в виде налога на сверхприбыль

Сбербанк собирается заплатить налог на сверхприбыль ( ) до 30 ноября 2023 года, что позволяет рассчитать выплату по пониженной ставке 5% вместо 10%.

В этом случае, цитирует «Интерфакс» заявление кредитной компании, сумма выплаты составит до 3 миллиардов рублей.

Предполагается, что налог на сверхприбыль с крупного бизнеса принесет в российский бюджет около 300 миллиардов рублей.

За январь-июль 2023-го дефицит бюджета РФ превысил 2,8 триллиона рублей.

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Windfall tax — это красивое название разового налога, который разные страны (первыми были США) периодически взимают со сверхприбылей бизнеса. Теперь его ввели и в России Чтобы финансировать войну?

Подробнее про этот налог

Windfall tax — это красивое название разового налога, который разные страны (первыми были США) периодически взимают со сверхприбылей бизнеса. Теперь его ввели и в России Чтобы финансировать войну?