Сбербанк заплатит 3 миллиарда рублей в виде налога на сверхприбыль
Источник: Интерфакс
Сбербанк собирается заплатить налог на сверхприбыль (windfall tax) до 30 ноября 2023 года, что позволяет рассчитать выплату по пониженной ставке 5% вместо 10%.
В этом случае, цитирует «Интерфакс» заявление кредитной компании, сумма выплаты составит до 3 миллиардов рублей.
Предполагается, что налог на сверхприбыль с крупного бизнеса принесет в российский бюджет около 300 миллиардов рублей.
За январь-июль 2023-го дефицит бюджета РФ превысил 2,8 триллиона рублей.