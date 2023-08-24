На мужчину, напавшего на девушку в Подмосковье во время пробежки, завели дело о возбуждении ненависти к женщинам

В отношении мужчины, напавшего на жительницу подмосковного Нахабино во время пробежки, завели уголовное дело о возбуждении ненависти и унижения достоинства по признакам пола (пункт «а» части 2 статьи 282 УК РФ). Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Московской области.

По версии следствия, 23 августа мужчина увидел незнакомую ему девушку, одетую «в открытую спортивную одежду — шорты и майку», в связи с чем «у него возник умысел, направленный на унижение достоинства по признаку пола, с применением насилия». Он сказал девушке, что женщинам нельзя появляться в общественных местах в открытой одежде, после чего ударил ее кулаком в лицо.

Прокуратура Московской области накануне сообщала, что в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Сама девушка рассказывала, что во время пробежки к ней подошел мужчина, схватил ее за руку и ударил по лицу со словами «Ты че так выглядишь?». За пострадавшую вступился прохожий. Он сказал нападавшему, что девушка так одета, потому что спортсменка, на что мужчина ответил: «Девушка может быть спортсменкой?»

Baza утверждала, что нападавший — 20-летний уроженец Таджикистана, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере.