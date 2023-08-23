Ростовское издание 161.ru: в Ростове-на-Дону объявили сбор полицейских и Росгвардии после крушения самолета Пригожина

Полицейских и росгвардейцев Ростова-на-Дону вызывают по тревоге после падения самолета Евгения Пригожина в Тверской области, сообщает местное издание 161.ru

«По тревоге подняты все службы силовые — МВД, Росгвардия и прочие. <…> Вызывают из отпусков», — заявил собеседник издания в силовых структурах. Причины тревоги и сбора силовиков не уточняются.

Ровно два месяца назад — 23 июня — Евгений Пригожин начал , в ходе которого занял Ростов-на-Дону. Местные СМИ сообщали, что жители города фотографировались рядом с военной техникой ЧВК Вагнера﻿, а, когда наемники покинули город, Пригожина и «вагнеровцев» провожали как героев. Губернатор региона Василий Голубев после мятежа говорил, что «обнимашки» с наемниками — это «инсинуации самих вагнеровцев».

Вечером 23 августа бизнес-джет, принадлежавший Евгению Пригожину, потерпел крушение в районе села Куженкино в Тверской области. В Росавиации заявили, что основатель ЧВК Вагнера был в списке пассажиров самолета. Связанный с наемниками телеграм-канал Grey Zone сообщил, что Пригожин погиб. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По данным РБК, следствие рассматривает разные версии крушения бизнес-джета, в том числе «внешнее воздействие».