Производитель чая и кофе JDE Peetʼs, владеющий брендом Jacobs, перестанет продавать в России часть своей продукции. Уходить из РФ компания не намерена

Голландский производитель чая и кофе JDE Peetʼs, которому принадлежит бренд Jacobs, перестанет продавать в России часть своей продукции, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на генерального директора компании Фабьена Саймона.

В частности, компания намерена перестать поставлять в Россию товары брендов Tassimo и Moccona, а продукцию Jacobs на российском рынке будут реализовывать под брендом Monarch.

В разговоре с журналистами Саймон заявил, что JDE Peetʼs не намерены покидать российский рынок по ряду причин. Во-первых, в компании считают свою продукцию товарами первой необходимости, которые необходимо продолжать поставлять. Во-вторых, у JDE Peetʼs в России 900 сотрудников, которые, по словам генерального директора, будут несправедливо наказаны, если фирма уйдет. В-третьих, в компании считают, что российские власти могут конфисковать российские активы фирмы, если JDE Peetʼs решит покинуть рынок РФ.

«Возможно, вначале мы не сказали то, что люди хотели услышать, но мы используем очень аутентичный и честный подход», — заключил Саймон, добавив, что война, вероятно, будет долгой, поэтому компании необходимо выработать долгосрочное решение в отношении российского рынка. Он также подчеркнул, что JDE Peetʼs соблюдает все санкции, наложенные на Россию.

После начала полномасштабной войны в Украины многие иностранные компании решили сократить свою деятельность в России, а некоторые и вовсе покинули российский рынок. В апреле 2023 года «Важные истории» писали, что около 20% иностранных компаний покинули РФ.

В июле президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому доли иностранных акционеров пивоваренной компании «Балтика» и концерна Danone передаются «во временное управление Росимуществу». После национализации гендиректором ООО «Данон Россия» стал Якуб Закриев — племянник главы Чечни Рамзана Кадырова.

Подкаст «Что случилось» о национализации «Балтики» и Danone:

Все эпизоды РФ национализировала «Балтику» и российские активы Danone. Это жадность путинского окружения или (ну вдруг!) реальная государственная необходимость? 00:00 48:48