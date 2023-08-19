Politico: в США допускают, что мирные переговоры между Украиной и Россией надо было начинать зимой 2022 года

Власти США допускают, что мирные переговоры между Украиной и Россией надо было начинать зимой 2022 года — раньше это предлагал глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, теперь с ним согласны некоторые чиновники, пишет Politico.

Издание напоминает, что в ноябре 2022 года Милли заявил, что сильная военная позиция Украины, обусловленная успешным контрнаступлением, и предстоящий зимний сезон, во время которого «линия фронта стабилизируется», являются удачными условиями для начала мирных переговоров. Он также допустил, что ни одна из сторон не сможет добиться окончательной победы военным путем. Тогда администрация президента Джо Байдена заверила Украину, что слова Милли не отражают позицию США, а решение начать переговоры могут принять только украинские власти.

Как пишет Politico, теперь в администрации Байдена допускают, что, вероятно, «Милли был прав». «Возможно, мы упустили возможность настоять на более ранних переговорах», — сказал один из собеседников издания.

Тем не менее чиновник подчеркнул, что в администрации президента сомневаются, что Москва отнеслась бы к переговорам серьезно. Кроме того, добавил он, американские власти не считают, что украинское наступление, начавшееся летом, было ошибкой. По его словам, США не намерены менять курс и продолжат поддерживать Украину.

В то же время другой чиновник рассказал Politico, что в администрации все чаще задает себе вопрос: «Если мы признаем, что не собираемся делать это [поддерживать Украину] вечно, то что мы будем делать?»

В свою очередь Милли, ранее предлагавший начать переговоры, в интервью Washington Post заявил, что Украина сможет победить, но на это потребуется время:

Все зависит от того, что вы понимаете под словом «победить». Для Украины это — экзистенциальная схватка, борьба за выживание. Для Европы и остального мира — это борьба за сохранение международного порядка, существовавшего с конца Второй мировой войны. Если конечная цель — это свободная, независимая Украина, то для достижения этой цели потребуются большие усилия. Эта война, что сейчас идет — это долгая, очень сложная война с большим количеством жертв. На достижение этих целей потребуется много-много времени.

Милли также допустил, что поставленных целей можно достичь мирными методами, однако сейчас, по его мнению, надо дождаться завершения украинского наступления. «Мы должны увидеть, чем все это кончится, а затем будем двигаться дальше», — заключил он.

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