Журналиста Карена Шаиняна объявили в розыск

МВД России объявило в розыск журналиста Карена Шаиняна в рамках неназванного уголовного дела. Первым внимание на карточку Шаиняна в базе розыска МВД обратило издание «Медиазона».

Карен Шаинян в комментарии изданию заявил, что не знает, по какой статье в отношении него возбудили уголовное дело.

«Я по-прежнему не знаю, в чем суть уголовного дела против меня, знаю только, что оно находится в производстве Следственного отдела ОМВД по Мещанскому району. Они не сообщают моему адвокату даже статью», — сказал он.

В июле Шаиняна добавили в перечень экстремистов и террористов, который ведет Росфинмониторинг. Обычно в него включают людей, против которых возбуждены уголовные дела по экстремистским и террористическим статьям. В списке Росфинмониторинга у Шаиняна нет никаких пометок, , дело против него возбуждено по одной из статей УК об экстремизме.

Карен Шаинян ведет ютьюб-канал, на который подписаны более 200 тысяч пользователей. Там он публикует, в частности, разговоры с открытыми геями, лесбиянками, бисексуалами и трансгендерными людьми. Также Шаинян работает ведущим на телеканале OstWest, где делает программ «За гранью» о последствиях войны.

Шаинян уехал из России после начала полномасштабного российского вторжения войск РФ в Украину. В апреле 2022 года Карена Шаиняна объявили «иностранным агентом».